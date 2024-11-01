El mayor error de la historia de Hollywood [ENG]  

Nos están mintiendo sobre el 4K. La mayoría de las películas etiquetadas como «4K» hoy en día se masterizaron en realidad en 2K y luego se escalaron. Algunas de tus películas favoritas —El Señor de los Anillos, Harry Potter, Mad Max— se procesaron de forma intermedia en 2K. Eso significa que el archivo maestro real nunca tuvo detalles auténticos de 4K para empezar. Entonces, ¿por qué estás pagando realmente? No se trata solo de píxeles. Se trata del color, la compresión y las concesiones que hizo la industria con el 4K.