Máximo Kirchner sobre las críticas a Cristina en el peronismo: “Hombres echándole la culpa a una mujer”

En un clima de creciente tensión dentro del peronismo tras la carta de Cristina Fernández de Kirchner contra el gobernador Axel Kicillof, señalándole como uno de los responsables de la derrota en las elecciones legislativas del 26 de octubre, Máximo Kirchner salió a defender a su madre. “Da vergüenza muchas veces -y mucho más en esta semana- ver que algunos intentaban responsabilizar a la compañera Cristina del resultado electoral. Más allá de que siempre son todos hombres echándole la culpa a una mujer”, dijo.