Mauritania intercepta una barca con cerca de 120 migrantes frente a sus costas en el Atlántico

El Ministerio de Pesca mauritano ha especificado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que el rescate fue llevado a cabo el domingo frente a las costas de la localidad de Imhijrat por parte de unidades de la Guardia Costera, al tiempo que ha detallado que en la barca iban un total de 119 personas. Así, ha señalado que un total de 54 de los migrantes tienen nacionalidad gambiana, a los que se suman 50 de Senegal y 15 de Guinea. «La barca soltó amarras el 1 de septiembre en Gambia. El viaje duró una semana...