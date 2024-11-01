edición general
13 meneos
20 clics
«Matrioshka» de Kitchen: la policía investiga a la policía por el boicot policial

«Matrioshka» de Kitchen: la policía investiga a la policía por el boicot policial

Él maleta de cocina Es como uno real Matrioska Ruso. Cada capa esconde otra. Un complejo juego de niveles al que los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que lleva a cabo la acusación, deberán afrontar a partir de esta semana, una vez superada la fase de decisión previa. El juzgado tiene previsto escuchar este lunes el testimonio del inspector jefe de la Policía Nacional número 111.470, que dirigió la investigación sobre la operación de espionaje organizada en 2013 en el seno de la propia policía para, según el sumario, arrebatar al

| etiquetas: kitchen , policia , investiga , policia
9 4 0 K 155 Tribunales
3 comentarios
9 4 0 K 155 Tribunales
#2 concentrado
Sobre todo que lo hagan despacio, un testigo/acusado cada día, o mejor cada semana. No vayamos a estar sacando trapos sucios cada día que molesten a la España de bien.
0 K 18
ipanies #1 ipanies
Ilegalización del PP ya!!!!!
0 K 12
Apotropeo #3 Apotropeo
En el titular yo pondría un par de " policías" más
0 K 10

menéame