«Matrioshka» de Kitchen: la policía investiga a la policía por el boicot policial

Él maleta de cocina Es como uno real Matrioska Ruso. Cada capa esconde otra. Un complejo juego de niveles al que los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que lleva a cabo la acusación, deberán afrontar a partir de esta semana, una vez superada la fase de decisión previa. El juzgado tiene previsto escuchar este lunes el testimonio del inspector jefe de la Policía Nacional número 111.470, que dirigió la investigación sobre la operación de espionaje organizada en 2013 en el seno de la propia policía para, según el sumario, arrebatar al