edición general
5 meneos
21 clics
La Materia y Energía Oscuras son un espejismo, una ilusión cósmica, según una nueva teoría

La Materia y Energía Oscuras son un espejismo, una ilusión cósmica, según una nueva teoría

El estudio, encabezado por Rajendra Gupta, Profesor Adjunto en el Departamento de Física de la Universidad de Ottawa, postula que lo que los astrónomos han interpretado como la influencia de la materia y la energía oscuras podría ser en realidad el efecto colectivo de las fuerzas de la naturaleza perdiendo potencia de forma constante durante la expansión del cosmos. La gravedad, y presumiblemente otras interacciones fundamentales, no serían constantes inmutables como se suele asumir, sino magnitudes variables que dependen del paso del tiempo...

| etiquetas: materia , energia , oscura , espejismo , ilusion , optica , teoria
4 1 0 K 49 ciencia
3 comentarios
4 1 0 K 49 ciencia
alcama #1 alcama
Llamémoslo entonces la ilusión oscura
0 K 5
#2 JavierLaig
Por teoria, creo que se refieren a una hipotesis.
1 K 19
Forni #3 Forni *
#2 Si, de lo contrario hablaría de una ley. La hipótesis, para que nos entendamos, es la premisa inicial antes de desarrollar el estudio. Por qué no son sinónimos? Porque el reto del científico es predecir el resultado mediante la hipótesis, el estudio puede salir por otros derroteros aunque no la confirme.
0 K 10

menéame