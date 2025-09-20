Matar o no a los toros en San Fermín

El Ayuntamiento de Pamplona ya maneja un dato digamos estadístico, quizás el primero sobre lo que opina su ciudadanía sobre las fiestas de Sanfermín. Las preguntas se han lanzado a 1.458 personas mayores de 15 años y residentes en Iruña. Quizás lo más significativo de este análisis es el ajustadísimo respaldo a las corridas de toros. La mayoría está de acuerdo o, hilando más fino, un 46% está en desacuerdo. Los jóvenes más medianas edades -que van de 15 a 44 años– son los que tienen las tasas más altas de total desacuerdo.