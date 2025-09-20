edición general
Matar o no a los toros en San Fermín

El Ayuntamiento de Pamplona ya maneja un dato digamos estadístico, quizás el primero sobre lo que opina su ciudadanía sobre las fiestas de Sanfermín. Las preguntas se han lanzado a 1.458 personas mayores de 15 años y residentes en Iruña. Quizás lo más significativo de este análisis es el ajustadísimo respaldo a las corridas de toros. La mayoría está de acuerdo o, hilando más fino, un 46% está en desacuerdo. Los jóvenes más medianas edades -que van de 15 a 44 años– son los que tienen las tasas más altas de total desacuerdo.

#1 RaulUrdaci
Las corridas vasco landesas serían la solución.
Pero hay mucho interés económico en mantener el modelo actual.
#4 Pitchford *
#1 He visto que son con saltos y quiebros. Habría que ver si tienen suficiente público..
#2 Pitchford
En unos años, del encierro al matadero..
Jaime131 #5 Jaime131
Que supriman las corridas y se acabó el dilema.
plutanasio #6 plutanasio
#5 Las corridas y también los encierros.
alcama #3 alcama
¿Entonces el maltrato animal solo es si se mata o no?
El traslado en camiones minúsculos o someterles al estrés de un encierro ya no es maltrato?
Entonces los circos con animales ya no son maltrato?
Tito_Keith #7 Tito_Keith
#3 No te hagas el boludo que es perfectamente entendible que puestos a elegir es mejor que te saquen a correr por las calles y luego NO te maten a que te saquen por las calles y luego SI te maten. Otra cosa es que vengas a intentar enmierdar porque es a lo que te dedicas.
alcama #8 alcama
#7 Ah, que hay que elegir... ¿ Por qué?
