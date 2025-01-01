edición general
2 meneos
33 clics

Mataelpino su tradicional Boloencierro  

El pueblo serrano de Mataelpino ha celebrado este fin de semana su tradicional Boloencierro de las fiestas de San Bartolomé.

| etiquetas: boloencierro , mataelpino
1 1 4 K -28 actualidad
1 comentarios
1 1 4 K -28 actualidad

menéame