edición general
5 meneos
60 clics
Masters Del Universo | Teaser Tráiler en español

Masters Del Universo | Teaser Tráiler en español

Teaser trailer de Masters del Universo en español. Estreno en cines el 5 de junio.

| etiquetas: masters , universo , trailer , teaser , he-man
4 1 0 K 47 ocio
1 comentarios
4 1 0 K 47 ocio
GaiusLupus #1 GaiusLupus
Innecesaria, como todos los remakes de las ultimas décadas. Eso sí, a poquito que de esfuercen será mejor que la primera porque... :shit:  media
0 K 10

menéame