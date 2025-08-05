edición general
Un máster para esquivar sanciones o por qué estamos lejos de arrinconar al Kremlin

Una universidad de Moscú ha lanzado un máster especializado en evadir sanciones después de que las amenazas de Donald Trump a Rusia para llegar a un acuerdo de paz

cocolisto #7 cocolisto *
No parece una gran idea tratar de aislar al país más grande del mundo,con toda clase de recursos económicos,energéticos y de todo tipo y una población,mal que les pese a algunos, bastante cohesionada.
Pero,en fin,el mundo no es un desecho de virtudes y raciocinio.
#8 arreglenenlacemagico
#7 cohesionada , si claro cuando tienes a la gente que se opone muerta , exiliada o en siberia todo esta alineado es lo que tienen las dictaduras
Top_Banana #2 Top_Banana
Aquí el logo del máster: :troll:
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo *
Para arrinconar a un pais el mundo entero tiene que estar de acuerdo en hacerlo...y no es el caso de Rusia que tiene apoyos en Africa y, sobretodo, en China e India.

Pero hay que "vender" la ilusion de que se puede aislar a Rusia (en Alemania en plena recesion galopante estan empezando a darse cuenta de lo bien que les ha ido tratando de aislarla)

¿Como era aquello? "En el 3º trimestre..."
suppiluliuma #9 suppiluliuma
#4 En realidad, es "en dos semanas".
efectogamonal #1 efectogamonal
Pues ya estaría {0x1f525}
Gry #5 Gry *
Ya la aislaremos cuando intenten invadir la UE en un par de años.

Bloquear todos sus puertos es trivial y las salidas que tienen por tierra con países aliados no soportan un volumen muy alto de mercancías.
Veelicus #6 Veelicus
#5 tu te has creido que Rusia va a intentar invadir la UE?
Si claro, bloquear sus puertos es trivial, y se van a quedar mirando como rusia se disuelve cuando pulsando un boton pueden destruir, literalmente, la UE.
Connect #3 Connect
Al final va a resultar que tantos mecanismos de control de la economía no harán falta para poder comerciar entre países. Lo cual sería peligroso para el control que los Estados Unidos ejerce sobre el mercado mundial.
suppiluliuma #10 suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: Zazis de MNM convencidos de que el bloqueo británico a la Alemania nazi es inútil y contraproducente.
