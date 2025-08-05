·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4126
clics
La televisión India ridiculiza a la Casa Blanca [ENG]
3148
clics
Las imágenes aéreas que muestran la magnitud de la destrucción en Gaza y que el gobierno de Israel no quiere que los periodistas filmen
3219
clics
Leonardo Dantés, el extremeño que pasó de letrista de prestigio a bufón televisivo a raíz del fenómeno del ‘tamarismo’
3238
clics
No, Thanks! Una app para consumir con conciencia
2265
clics
TVE sorprende con la aparición especial de Pedro Piqueras en 'Mañaneros', que opina así sobre la inmigración
más votadas
578
Las imágenes aéreas que muestran la magnitud de la destrucción en Gaza y que el gobierno de Israel no quiere que los periodistas filmen
403
Un búfalo de 1.300 kilos embistió y mató a un millonario norteamericano que estaba en un safari de caza en Sudáfrica
394
Detienen al presunto autor de varios incendios en Ourense infraganti cuando provocaba uno el martes
367
El problema de Renfe con los Talgo Avril que compró el PP: llegaron sin pruebas y han causado cientos de incidencias
327
El derecho a las vacaciones pagadas como conquista obrera
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
22
clics
Un máster para esquivar sanciones o por qué estamos lejos de arrinconar al Kremlin
Una universidad de Moscú ha lanzado un máster especializado en evadir sanciones después de que las amenazas de Donald Trump a Rusia para llegar a un acuerdo de paz
|
etiquetas
:
máster
,
universidad
,
putin
,
rusia
,
bloqueo
,
eeuu
,
trump
,
guerra
8
1
0
K
131
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
0
K
131
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
cocolisto
*
No parece una gran idea tratar de aislar al país más grande del mundo,con toda clase de recursos económicos,energéticos y de todo tipo y una población,mal que les pese a algunos, bastante cohesionada.
Pero,en fin,el mundo no es un desecho de virtudes y raciocinio.
0
K
20
#8
arreglenenlacemagico
#7
cohesionada , si claro cuando tienes a la gente que se opone muerta , exiliada o en siberia todo esta alineado es lo que tienen las dictaduras
1
K
18
#2
Top_Banana
Aquí el logo del máster:
0
K
19
#4
Atusateelpelo
*
Para arrinconar a un pais el mundo entero tiene que estar de acuerdo en hacerlo...y no es el caso de Rusia que tiene apoyos en Africa y, sobretodo, en China e India.
Pero hay que "vender" la ilusion de que se puede aislar a Rusia (en Alemania en plena recesion galopante estan empezando a darse cuenta de lo bien que les ha ido tratando de aislarla)
¿Como era aquello? "En el 3º trimestre..."
1
K
19
#9
suppiluliuma
#4
En realidad, es "en dos semanas".
0
K
12
#1
efectogamonal
Pues ya estaría
0
K
14
#5
Gry
*
Ya la aislaremos cuando intenten invadir la UE en un par de años.
Bloquear todos sus puertos es trivial y las salidas que tienen por tierra con países aliados no soportan un volumen muy alto de mercancías.
0
K
14
#6
Veelicus
#5
tu te has creido que Rusia va a intentar invadir la UE?
Si claro, bloquear sus puertos es trivial, y se van a quedar mirando como rusia se disuelve cuando pulsando un boton pueden destruir, literalmente, la UE.
0
K
11
#3
Connect
Al final va a resultar que tantos mecanismos de control de la economía no harán falta para poder comerciar entre países. Lo cual sería peligroso para el control que los Estados Unidos ejerce sobre el mercado mundial.
0
K
13
#10
suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío
: Zazis de MNM convencidos de que el bloqueo británico a la Alemania nazi es inútil y contraproducente.
0
K
12
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero,en fin,el mundo no es un desecho de virtudes y raciocinio.
Pero hay que "vender" la ilusion de que se puede aislar a Rusia (en Alemania en plena recesion galopante estan empezando a darse cuenta de lo bien que les ha ido tratando de aislarla)
¿Como era aquello? "En el 3º trimestre..."
Bloquear todos sus puertos es trivial y las salidas que tienen por tierra con países aliados no soportan un volumen muy alto de mercancías.
Si claro, bloquear sus puertos es trivial, y se van a quedar mirando como rusia se disuelve cuando pulsando un boton pueden destruir, literalmente, la UE.