Massive Attack publica un video sobre la historia del BDS contra el apartheid en Sudáfrica y llama al BDS contra el apartheid israelí [ENG]  

Massive Attack publica un video sobre la historia del BDS contra el apartheid en Sudáfrica y llama al BDS contra el apartheid israelí: "¿Quién será el punto de inflexión?"

alephespoco #1 alephespoco
Para los que como yo, no saben que es el acrónimo BDS es.m.wikipedia.org/wiki/Boicot,_Desinversiones_y_Sanciones
Free_palestine #2 Free_palestine
Ya me gustaban massive attack, pero ahora me gustan aún más :hug:
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
Muy bueno. Me gusta lo de 'la gota que colma'.
#4 Onofrio
Leí BDSM {0x1f605}
