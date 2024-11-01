·
99
meneos
340
clics
Massive Attack publica un video sobre la historia del BDS contra el apartheid en Sudáfrica y llama al BDS contra el apartheid israelí [ENG]
Massive Attack publica un video sobre la historia del BDS contra el apartheid en Sudáfrica y llama al BDS contra el apartheid israelí: "¿Quién será el punto de inflexión?"
|
etiquetas
:
massive attack
,
bds
,
israel
,
sudafrica
relacionadas
#1
alephespoco
Para los que como yo, no saben que es el acrónimo BDS
es.m.wikipedia.org/wiki/Boicot,_Desinversiones_y_Sanciones
7
K
81
#2
Free_palestine
Ya me gustaban massive attack, pero ahora me gustan aún más
2
K
44
#3
CerdoJusticiero
Muy bueno. Me gusta lo de 'la gota que colma'.
1
K
32
#4
Onofrio
Leí BDSM
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
