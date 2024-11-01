edición general
Masiva protesta ultraortodoxa en Jerusalén contra el servicio militar obligatorio: "Nos tratan como criminales"

Un joven de 20 años muere al caer de un edificio en obras durante la protesta.

Dramaba
Dad gracias que no os tratan como a los palestinos.
Kantinero
Eso es exactamente en lo que os quieren convertir, en criminales

También tenéis que reconocer que os sobra mucho morro.....toda la vida estudiando.....a ver....
azathothruna
Medio raro que estos imbeciles se saquen de los webos eso de no ser militar ni trabajar.
Hasta los monjes budistas tienen mas razones para eso que esta fauna.
security_incident
#3 También es medio raro que vayan a tope con el Genocidio, la expulsión y la ocupación pero que vayan otros a morir.
Ilunabarra
La libertad en la única democracia liberal de oriente medio.
