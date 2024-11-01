·
4
meneos
16
clics
Masiva protesta ultraortodoxa en Jerusalén contra el servicio militar obligatorio: "Nos tratan como criminales"
Un joven de 20 años muere al caer de un edificio en obras durante la protesta.
|
etiquetas
:
jerusalén
,
israel
3
1
0
K
46
actualidad
5 comentarios
#1
Dramaba
Dad gracias que no os tratan como a los palestinos.
2
K
29
#2
Kantinero
*
Eso es exactamente en lo que os quieren convertir, en criminales
También tenéis que reconocer que os sobra mucho morro.....toda la vida estudiando.....a ver....
0
K
12
#3
azathothruna
Medio raro que estos imbeciles se saquen de los webos eso de no ser militar ni trabajar.
Hasta los monjes budistas tienen mas razones para eso que esta fauna.
0
K
12
#5
security_incident
#3
También es medio raro que vayan a tope con el Genocidio, la expulsión y la ocupación pero que vayan otros a morir.
0
K
14
#4
Ilunabarra
La libertad en la única democracia liberal de oriente medio.
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
