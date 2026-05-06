La masificación del ocio avanza ciegamente entre mares podridos y vidas rotas (Maruja Torres)

Mi primera definición del infierno sería encontrarme en un crucero turístico con otras cinco mil personas atrapada en mitad del océano y entretenida mirando pateras con los prismáticos. La masificación del ocio que avanza ciegamente entre mares podridos y vidas rotas, hacia escenarios históricos convertidos en platós de uso móvil, muecas para fondo de pantalla. Nunca fue más torrencial la necesidad de parecer, o de aparecerse, por encima de la de ser, aunque salgas a lucirte con un vestido prestado.
