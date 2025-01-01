Más ucranianos apoyan solución negociada a la guerra con Rusia, según nueva encuesta de Gallup

En la nueva encuesta de Gallup, realizada a principios de julio, alrededor de siete de cada diez ucranianos sostienen que su país debería intentar negociar un acuerdo lo antes posible. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, renovó el mes pasado su oferta de reunirse con el líder ruso, Vladímir Putin, pero su propuesta fue rechazada ya que Moscú se mantiene firme en sus demandas y sus posturas siguen muy alejadas. Baja la esperanza de ingresar en la OTAN y la UE