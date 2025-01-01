edición general
Más ucranianos apoyan solución negociada a la guerra con Rusia, según nueva encuesta de Gallup

En la nueva encuesta de Gallup, realizada a principios de julio, alrededor de siete de cada diez ucranianos sostienen que su país debería intentar negociar un acuerdo lo antes posible. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, renovó el mes pasado su oferta de reunirse con el líder ruso, Vladímir Putin, pero su propuesta fue rechazada ya que Moscú se mantiene firme en sus demandas y sus posturas siguen muy alejadas. Baja la esperanza de ingresar en la OTAN y la UE

carakola #3 carakola
Zelensky ganó las elecciones prometiendo el diálogo. Poco les importa lo que piense la gente una vez están en el poder. Como con el Otan de entrada no o el América First.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Como si a la OTAN le importara la opinión de los ucranianos.
io1976 #1 io1976
A quienes tienen que preguntar es a los anglos y a los guerreristas rusófobos europeos.
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
Apuesto a que después de 3 años de Cagada especial los ciudadanos rusos también quieren un acuerdo
Sobre todo después de enterarse que todo ha resultado ser una invasión
