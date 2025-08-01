edición general
¿Qué más tendremos que tragar con este pan?

Normalmente empieza con alguna bromita al aire fácil de ignorar. Una provocacioncita manida por la que sería estúpido volver a enzarzarse como ocurrió el sábado pasado, o el anterior, o el anterior. Mejor tengamos la fiesta en paz. Mejor no dedicar la poca energía que nos queda al acabar la semana a quien no ofrece escucha. Porque en realidad esto va de otra cosa: de entretenimiento, de provocar para disfrutar del espectáculo. Así que, una vez más, hacemos como que no hemos escuchado, cambiamos de tema, miramos a otro lado.

