Más sanciones a Rusia y posible ingreso de Ucrania a la OTAN: La UE responde a la cumbre Putin-Trump

Los líderes europeos emitieron el sábado una declaración conjunta tras la cumbre de los presidentes ruso y estadounidense, Vladímir Putin y Donald Trump, en Alaska. "No se deben imponer limitaciones a las Fuerzas Armadas de Ucrania ni a su cooperación con terceros países. Rusia no puede vetar el camino de Ucrania hacia la Unión Europea y la OTAN. Ucrania tomará decisiones sobre su territorio", señalaron los autores. Enlace a la declaración: ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_25_1966
Pero lo que Putin no quiere es a Ucrania en la OTAN.
Para mi esta guerra no va de la OTAN sino de que Ucrania saliera de la esfera de influencia rusa. Si Ucrania hubiera terminado en la UE , posiblemente la base militar de Sebastopol ( por entonces alquilada ) no creo que renovaran el alquiler. Posiblemente la dictadura de Bielorrusia pudiera haber caído por efecto dominó etc
El acuerdo de comercio entre Ucrania y la UE será catastrófico, dice Rusia (22-09-2013)
"No queremos utilizar ningún tipo de chantaje. Es una cuestión para el pueblo ucraniano", dijo Gláziev. "Pero jurídicamente, al firmar este acuerdo de asociación con la UE, el gobierno ucraniano viola el tratado de asociación estratégica y amistad con
… » ver todo el comentario
Me despertado a lo Resines, hemos vivido en una ilusión.
El nuevo paquete de sanciones entrará en septiembre, y está anunciado.
Pero la OTAN sí que puede vetar lo que quiera a quien quiera ¿verdad?
Pero bueno en la ficcion todas las realidades son posibles.
Pero parece que eso cambiara pronto.
Espero que gane tambien el monta osos, por muy malo que sea.
Pero tristemente, el no es capaz de llevar a cabo el plan Batu Khan 2.0