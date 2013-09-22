edición general
Más sanciones a Rusia y posible ingreso de Ucrania a la OTAN: La UE responde a la cumbre Putin-Trump

Más sanciones a Rusia y posible ingreso de Ucrania a la OTAN: La UE responde a la cumbre Putin-Trump

Los líderes europeos emitieron el sábado una declaración conjunta tras la cumbre de los presidentes ruso y estadounidense, Vladímir Putin y Donald Trump, en Alaska. "No se deben imponer limitaciones a las Fuerzas Armadas de Ucrania ni a su cooperación con terceros países. Rusia no puede vetar el camino de Ucrania hacia la Unión Europea y la OTAN. Ucrania tomará decisiones sobre su territorio", señalaron los autores. Enlace a la declaración: ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_25_1966

Rusia nunca ha tenido problema con que Ucrania ingrese a la UE. Otra cosa es la factura que le puede resultar a Europa meter a este país. Primero por la reconstrucción, segundo por los altos índices de pobreza y desigualdad que ya presentaba antes de la invasión, tercero por los conflictos que ya tenia en el Donbas y Luhansk antes de la guerra con Rusia.

Pero lo que Putin no quiere es a Ucrania en la OTAN.
#5 Que yo recuerde para Putin sí que era un problema que Ucrania entrara en la UE , de hecho amenazó a Ucrania (Grigory Karasin..las consecuencias "serán serias") para que no lo hiciera y lo consiguió. Viktor Yanukovych tras visitar Moscú dio un jiro de 180º ( ese pacto de libre comercio incluía Moldavia y Georgia ).

Para mi esta guerra no va de la OTAN sino de que Ucrania saliera de la esfera de influencia rusa. Si Ucrania hubiera terminado en la UE , posiblemente la base militar de Sebastopol ( por entonces alquilada ) no creo que renovaran el alquiler. Posiblemente la dictadura de Bielorrusia pudiera haber caído por efecto dominó etc
#14 Pues como la UE, que interfiere en las elecciones dando ayudas si ganan los que le interesa, como en Georgia. Es una lucha imperialista Rusia por una parte, y por la otra la UE a las ordenes de los USA. En Ucrania dio el visto bueno a las elecciones que gano Yanukovych pero cuando vio que ya no iba a seguir sus intereses, ya pasó de las elecciones, y se apuntó al golpe. La táctica de amenazar la vida del que manda, para cuando se va, acusarle de desertar y usurpar el poder, no es un táctica nueva.
#5 A veces, dos cosas juntas se entienden mejor.

El acuerdo de comercio entre Ucrania y la UE será catastrófico, dice Rusia (22-09-2013)

"No queremos utilizar ningún tipo de chantaje. Es una cuestión para el pueblo ucraniano", dijo Gláziev. "Pero jurídicamente, al firmar este acuerdo de asociación con la UE, el gobierno ucraniano viola el tratado de asociación estratégica y amistad con

Ya. El problema es que la UE no tiene ni la capacidad (ni económica ni militar) ni autoridad moral (atjum Israel atjum) para hacer cumplir sus deseos.
Hay muchos en europa que desean la guerra con Rusia. El problema es que no son ellos mismos los que tendrían que ir al frente, ni sus familiares.
Los líderes europeos abren la boca hasta que la polla del amo Trump les cabe entera.
La UE no pinta una mierda.
#4 ni siquiera en las decisiones de la UE.
Me despertado a lo Resines, hemos vivido en una ilusión.
Errónea, y antigua.

El nuevo paquete de sanciones entrará en septiembre, y está anunciado.
Ayer Vladimir Ursuliculizó a Donald, y a la vista del resultado la UE abre otro saco de medidas que no tomará, o no tendrán repercusión.
ojalá el mismo criterio para los genocidias del pueblo elegido
Rusia no puede vetar el camino de Ucrania hacia la Unión Europea y la OTAN.

Pero la OTAN sí que puede vetar lo que quiera a quien quiera ¿verdad?
Por mucho que no te guste un vecino del que eres dependiente para tu supervivencia , al final tendras que pactar, eso si mientras otro vecino te quema el portal las normas comunitarias y mata a tus hijos.
Pero bueno en la ficcion todas las realidades son posibles.
#2 Hasta ahora, los zaristas no han matado ningun colonizador, solo sus primos eslavos de ucrania.
Pero parece que eso cambiara pronto.
Espero que gane tambien el monta osos, por muy malo que sea.
Pero tristemente, el no es capaz de llevar a cabo el plan Batu Khan 2.0
Los ucranianos...que por mucho que podamos simpatizar con el ucraniano, otra cosa es aceptarle en tu grupo
