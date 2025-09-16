edición general
Más de un millar de puestos: los trabajos que quedan sin cubrir en Asturias

Con los datos del segundo trimestre de este año, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer las cifras de las vacantes de empleo en cada una de las comunidades autónomas y en el caso de Asturias revelan que hay un número notable de puestos sin cubrir, 1.787, en todo caso la evolución de las vacantes en el último lustro indica que se trata de un número relativamente constante y que sólo experimentó un auge singular en el año 2021, todavía bajo el impacto inmediato de la pandemia.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pues si buscáis trabajo y casa asequible ... os vais a las cuencas mineras y vais a encontrar ambos (la pérdida de población ha dejado un montón de viviendas a muy buen precio)
estemenda #4 estemenda
#1 Casa sí pero trabajo... En Laciana muchos se dan con un canto en los dientes con tener curro en Ponferrada, a una hora de coche.
Castigadordepagascalers #2 Castigadordepagascalers
Urge crear ratio sueldo/precio de vivienda. Así se descarta el esclavista de manera rapidísima. :popcorn:
