Más mayores y más achaques: España es campeona en años, pero no en calidad de vida

Un estudio señala que los españoles vivirán más de diez años de vejez con discapacidad, mientras otros países logran ampliar los años disfrutados con salud. Vivimos más, pero vivimos peor. España es uno de los países con mayor esperanza de vida de Europa, comparte podio con Italia y Suecia con 84 años. Sin embargo, las cosas cambian al centrarse en los países que viven más años con calidad de vida. Ahí España se desploma hasta el puesto nueve, superada por países como Suecia, Malta o Irlanda. La longevidad, en nuestro país, no se acompaña de..
Ahora en serio,es verdad que hay diferencia notable entre mayores por países.En depende qué países ves a muy mayores con la bici en el día a día,por ejemplo.Aquí es raro, seguramente porque no está acondicionado ni siquiera para pasear.Hay gente que depende a qué edad ni salen a la calle.Una muerte en vida,vaya.