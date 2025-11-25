Más mayores y más achaques: España es campeona en años, pero no en calidad de vida

Un estudio señala que los españoles vivirán más de diez años de vejez con discapacidad, mientras otros países logran ampliar los años disfrutados con salud. Vivimos más, pero vivimos peor. España es uno de los países con mayor esperanza de vida de Europa, comparte podio con Italia y Suecia con 84 años. Sin embargo, las cosas cambian al centrarse en los países que viven más años con calidad de vida. Ahí España se desploma hasta el puesto nueve, superada por países como Suecia, Malta o Irlanda. La longevidad, en nuestro país, no se acompaña de..