Más Madrid ve a Ayuso perdiendo las elecciones en 2027, con su novio en la cárcel y "aislada" dentro del PP

"Salió a defenderlo de unos delitos de los que ella misma se está demostrando que también se ha beneficiado". Bergerot ha reprochado Ayuso haya "atacado" tanto a la Agencia Tributaria que "ha destapado los delitos fiscales" de su novio como contra la jueza que le tiene "acorralado". Pero no es solo la vertiente judicial de su pareja la que cree que va a hacer caer a la presidenta en 2027, sino que, ha afirmado, el PP la está "dejando sola".

11 comentarios
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#6 Los votantes se definen con su voto, votar a una indigente intelectual tan miserable como para responder "se habrían muerto igual" en referencia a los que murieron en las residencias tras una decisión arbitraria de su gobierno no se puede definir de una manera bonita. Y bastante corto se ha quedado.
maxxcan #9 maxxcan
#8 de arbitraria nada. Tienen muy claro que si eres pobre mereces morir y si eres rico puedes vivir mientras tengas dinero para pagarlo. Los de la privada se les envió rápido al hospital.
Es lo más ruín y cerdo que puede hacer un ser humano, pero parece que si lo dices pues el malo eres tú porque claro, ellos pueden insultar pero yo no. Se llama puño de acero y cara de cristal.
Jakeukalane #2 Jakeukalane
Eso es si no hubiera tanto gilipollas en Madrid. Estamos rodeados de hdp los que vivimos en Madrid y lo sabemos.
curaca #6 curaca
#2 insultar a los votantes siempre ha dado muy buen resultado, sí señor...
#4 laruladelnorte
"Ella misma es la que está convirtiendo la Puerta del Sol en una institución ligada a una organización criminal, en tanto que es ella la que se está beneficiando de esos delitos, con un novio que va a estar sentado en el banquillo no solo por delitos fiscales, también por pertenencia a una organización criminal y además por una pieza separada por haber sobornado a un directivo del grupo Quirón",

Si te beneficias de algo ilícito también debes de ser juzgada,por eso y por lo que todos sabemos...
#5 Jodere
La hija de frutas algún día tendrá que pagar por los 7291 muertos que hay sobre su conciencia, junto a ella el impresentable borracho de MAR.
Delay #11 Delay
@eirene @imparsifal parece que crycom no aprendió nada de su último strike: el 20% de sus votos son negativos a mis envíos.
Gadfly #3 Gadfly
Las pajas mentales de Más Madrid
#7 Jodere
#3 Que desde el mismo PP van a apoyar
#10 Suleiman
Si hubiera gente que pensará con la cabeza y no con el culo, es posible, pero lo veo imposible. Y no digo a quien se ha de votar, pero si a quien NO se debería votar, a partidos corruptos (aunque luego queden dos o tres como mucho).
#1 Barriales
La loca esta amortizada.
