Más Madrid ve a Ayuso perdiendo las elecciones en 2027, con su novio en la cárcel y "aislada" dentro del PP

"Salió a defenderlo de unos delitos de los que ella misma se está demostrando que también se ha beneficiado". Bergerot ha reprochado Ayuso haya "atacado" tanto a la Agencia Tributaria que "ha destapado los delitos fiscales" de su novio como contra la jueza que le tiene "acorralado". Pero no es solo la vertiente judicial de su pareja la que cree que va a hacer caer a la presidenta en 2027, sino que, ha afirmado, el PP la está "dejando sola".
Es lo más ruín y cerdo que puede hacer un ser humano, pero parece que si lo dices pues el malo eres tú porque claro, ellos pueden insultar pero yo no. Se llama puño de acero y cara de cristal.
Si te beneficias de algo ilícito también debes de ser juzgada,por eso y por lo que todos sabemos...