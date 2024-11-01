Más Madrid solicita reconocimiento oficial de la culpa de Ayuso en los protocolos de la vergüenza

Más Madrid ha solicitado en la Asamblea de Madrid que se reconozca oficialmente la 'responsabilidad' de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su administración en los 'protocolos de la vergüenza'.Esta solicitud se presenta en forma de una Proposición No de Ley, según documentos obtenidos por Europa Press
| etiquetas: reconocimiento , culpa , ayuso , protocolo de la vergüenza , residencias
Primero no existieron
Luego fueron un borrador
Posteriormente, un borrador que se filtró por error y llegó a los sanitarios
Finalmente se vio que era un documento con sello y membrete remitido a los centros sanitarios y sociosanitarios
Las familias claman justicia para sus muertos,justicia que aún que no les devolverá la vida les servirá de consuelo.