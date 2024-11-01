edición general
Más Madrid solicita reconocimiento oficial de la culpa de Ayuso en los protocolos de la vergüenza

Más Madrid ha solicitado en la Asamblea de Madrid que se reconozca oficialmente la 'responsabilidad' de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su administración en los 'protocolos de la vergüenza'.Esta solicitud se presenta en forma de una Proposición No de Ley, según documentos obtenidos por Europa Press

comentarios
ayatolah
Aunque no reconozca la culpa, hay que reconocerle las mentiras sobre ese asunto:
Primero no existieron
Luego fueron un borrador
Posteriormente, un borrador que se filtró por error y llegó a los sanitarios
Finalmente se vio que era un documento con sello y membrete remitido a los centros sanitarios y sociosanitarios
laruladelnorte
#3 La mentira tiene las patas muy cortas...
Marisadoro
#3 Y antes decía que las residencias eran cosa de P. Iglesias.
m.youtube.com/watch?v=DEpQ4F39MC8
laruladelnorte
‘Unos protocolos que fueron decisiones políticas deliberadas que supusieron el fallecimiento en unas condiciones indignas e inhumanas de 7.291 personas en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid al negarles la derivación a cualquier hospital de la región y la asistencia médica’, indica el texto redactado por la diputada Diana Paredes.

Las familias claman justicia para sus muertos,justicia que aún que no les devolverá la vida les servirá de consuelo.
Marisadoro
La responsabilidad.
platypu
Aun existe mas madrid? Pensaba que ya se habian disuelto despues de que nadie les votara
