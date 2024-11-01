Más Madrid denuncia correos con amenazas de muerte contra Sarah Santaolalla de un supuesto grupo terrorista

“Soy miembro de una red terrorista llamada 764 y comunico nuestra intención de asesinar a Sarah Santaolalla muy pronto. Mis camaradas del 764 adquirimos armas de fuego y fabricamos explosivos. Me uní al 764 y me radicalicé en el satanismo, neonazismo y en la comunidad incel. He sufrido mucho daño en mi vida y esto ha desarrollado un odio enorme en mí hacia las mujeres”,
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IndaGarrido, voy con ello, pero esto es demasiado burdo”
Leyendo se nota que quería parecerse a Lianan Neeson: “No sé quién eres. No sé qué quieres. Si buscas un rescate, te diré que no tengo dinero, pero lo que sí tengo son habilidades muy particulares. Habilidades que he adquirido a lo largo de una larga carrera. Habilidades que me convierten en una pesadilla para gente como tú. Si dejas ir a mi hija ahora, será el fin. No te buscaré, no te perseguiré, pero si no lo haces, te buscaré, te encontraré y te mataré”.
Lo de las pintadas en el monumento de las trece rosas de falsa bandera, la denuncia falsa de agresión de Vito Quiles, y ahora esto...
Ésta mujer debería acabar en la cárcel...
Y con las herramientas de censura que está articulando nuestro actual gobierno, este medio acabará cerrado cuando cambie el gobierno...