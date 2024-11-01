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Más Madrid denuncia correos con amenazas de muerte contra Sarah Santaolalla de un supuesto grupo terrorista

Más Madrid denuncia correos con amenazas de muerte contra Sarah Santaolalla de un supuesto grupo terrorista

“Soy miembro de una red terrorista llamada 764 y comunico nuestra intención de asesinar a Sarah Santaolalla muy pronto. Mis camaradas del 764 adquirimos armas de fuego y fabricamos explosivos. Me uní al 764 y me radicalicé en el satanismo, neonazismo y en la comunidad incel. He sufrido mucho daño en mi vida y esto ha desarrollado un odio enorme en mí hacia las mujeres”,

| etiquetas: más madrid , denuncia , correos , amenazas , muerte , sarah santaolalla
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7 comentarios
5 2 4 K 28 actualidad
kumo #3 kumo
Y que alguien se trague esto... Bueno, ElPlural...
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strike5000 #6 strike5000
#3Inda Garrido, voy con ello, pero esto es demasiado burdo”
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Nube_Gris #2 Nube_Gris *
Mi consejo para la policía: busquen a un adolescente radicalizado y pajillero; tiene toda la pinta.

Leyendo se nota que quería parecerse a Lianan Neeson: “No sé quién eres. No sé qué quieres. Si buscas un rescate, te diré que no tengo dinero, pero lo que sí tengo son habilidades muy particulares. Habilidades que he adquirido a lo largo de una larga carrera. Habilidades que me convierten en una pesadilla para gente como tú. Si dejas ir a mi hija ahora, será el fin. No te buscaré, no te perseguiré, pero si no lo haces, te buscaré, te encontraré y te mataré”.
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Rogue #1 Rogue
Otro incel que se pajea pensando en Abascal desnudo montando a caballo
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#5 Empakus *
Nadie debería creer nada de lo que diga está gente...
Lo de las pintadas en el monumento de las trece rosas de falsa bandera, la denuncia falsa de agresión de Vito Quiles, y ahora esto...
Ésta mujer debería acabar en la cárcel...
Y con las herramientas de censura que está articulando nuestro actual gobierno, este medio acabará cerrado cuando cambie el gobierno...
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BobbyTables #4 BobbyTables
No será el mismo grupo terrorista que el de la bomba al presidente del gobierno, no?, que siendo el Plural..
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strike5000 #7 strike5000
La famosa y cruenta red terrorista 764... {0x1f631} {0x1f631} {0x1f631}
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menéame