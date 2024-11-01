Más Madrid denuncia correos con amenazas de muerte contra Sarah Santaolalla de un supuesto grupo terrorista

“Soy miembro de una red terrorista llamada 764 y comunico nuestra intención de asesinar a Sarah Santaolalla muy pronto. Mis camaradas del 764 adquirimos armas de fuego y fabricamos explosivos. Me uní al 764 y me radicalicé en el satanismo, neonazismo y en la comunidad incel. He sufrido mucho daño en mi vida y esto ha desarrollado un odio enorme en mí hacia las mujeres”,