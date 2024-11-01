Más Madrid anima a los médicos a protestar ante la Consejería de Sanidad al denunciar un problema de financiación sanitaria

Más Madrid ha llamado este lunes a los médicos a concentrarse ante la Consejería de Sanidad al considerar que, para “los pacientes y los profesionales”, el verdadero problema es la “falta de financiación”.“La responsable de la financiación de la Sanidad de la Comunidad de Madrid es la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. El pasado 26 de enero, el Ministerio de Sanidad y los sindicatos Satse-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF comunicaron que habían llegado a un acuerdo para sacar adelante el anteproyecto de ley del Estatuto Marco.