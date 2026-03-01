edición general
Más que una guerra regional

Por definición la guerra de Irán está internacionalizada

... la verdadera internacionalización se desprende del hecho de que China, Rusia e Irán están unidos como eslabones de la percibida amenaza al hegemonismo occidental del mundo. La amenaza es China. El tamaño y vigor de la economía china ha creado un polo gravitatorio mundial sin comparación con lo que suponía la URSS para el mundo en la Guerra Fría. Pero Rusia e Irán son dos piezas fundamentales de la emergencia china, puntales de los Brics, de la Organización de Seguridad y Cooperación de Shanghai, etc...
Se recuerda en ese contexto el neutralizado ataque con drones a la residencia de Putin en Nóvgorod del pasado diciembre.

Esto no solo es un BULO, sino que además viene con el recochineo de que dejó a Trump como el atontado que es, haciéndole creer que Ucrania había atacado a Putin, en su residencia de verano en pleno diciembre, hasta que sus propios servicios de inteligencia le dejaron claro que eso era una simple y llana mentira y que se estaban riendo de él en su cara.
El señor Poch otra vé...
