·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6466
clics
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
9633
clics
Laura Chiclana informando desde la entidad sionista de Iker Jiménez
6036
clics
¿Síntomas de demencia? Cinco señales que hay que tener en cuenta a partir de los 50 años
4352
clics
Imágenes satelitales han revelado que Irán tumbó cuatro de los ocho sistemas únicos de defensa de EEUU. Si llegan a cero comienza una nueva guerra
5169
clics
Corrido| España le dijo no a Trump
más votadas
478
Mark Ruffalo elogia a Pedro Sánchez: "Este hombre debería estar liderando la Unión Europea en estos tiempos peligrosos"
465
EE. UU. recibe 100 millones de dólares en oro de Venezuela
417
Irán niega haber atacado a Turquía, Azerbaiyán y Chipre y dice que se trata de un “ataque de falsa bandera” [ENG]
281
VÍDEO | Un hombre simula una agresión antisemita delante de la policía tras increpar a manifestantes propalestinos
485
Dimite la directora de robótica de OpenAI tras un acuerdo con el Pentágono
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
49
clics
Más que una guerra regional
Por definición la guerra de Irán está internacionalizada
|
etiquetas
:
irán
,
trump
,
israel
,
guerra
,
netanyahu
2
1
3
K
5
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
3
K
5
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
... la verdadera internacionalización se desprende del hecho de que China, Rusia e Irán están unidos como eslabones de la percibida amenaza al hegemonismo occidental del mundo. La amenaza es China. El tamaño y vigor de la economía china ha creado un polo gravitatorio mundial sin comparación con lo que suponía la URSS para el mundo en la Guerra Fría. Pero Rusia e Irán son dos piezas fundamentales de la emergencia china, puntales de los Brics, de la Organización de Seguridad y Cooperación de Shanghai, etc...
0
K
13
#3
Enésimo_strike
Se recuerda en ese contexto el neutralizado ataque con drones a la residencia de Putin en Nóvgorod del pasado diciembre.
Esto no solo es un BULO, sino que además viene con el recochineo de que dejó a Trump como el atontado que es, haciéndole creer que Ucrania había atacado a Putin, en su residencia de verano en pleno diciembre, hasta que sus propios servicios de inteligencia le dejaron claro que eso era una simple y llana mentira y que se estaban riendo de él en su cara.
0
K
13
#2
Alakrán_
El señor Poch otra vé...
0
K
12
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Esto no solo es un BULO, sino que además viene con el recochineo de que dejó a Trump como el atontado que es, haciéndole creer que Ucrania había atacado a Putin, en su residencia de verano en pleno diciembre, hasta que sus propios servicios de inteligencia le dejaron claro que eso era una simple y llana mentira y que se estaban riendo de él en su cara.