Más que una guerra regional

Según un informe iraní de daños del jueves por la noche, 40 centros sanitarios, 11 hospitales, 2 escuelas, 20 centros educativos, 3 estadios deportivos y uso intensivo de la inteligencia artificial, como sugiere el bombardeo de un parque llamado “de la policía” en Teherán. Una lección para el mundo: si no tienes la bomba, házte con ella rápido. Corea del Norte tenía razón. Yugoslavia, Irak, Libia, Siria y ahora Irán, fueron atacados por carecer de ella. Lo mejor para China es no hacer nada: dejar que el adversario se hunda por si solo...
Claritín!
" La guerra causa congoja y alarma en Moscú. Los mismos Witkof y Kushner que han hecho ver que negociaban con Irán para dar tiempo a que los dispositivos de la armada se emplazaran para el ataque, son los que están negociando con Rusia sobre Ucrania. Bajan, por tanto, las acciones de la ingenua “Operación diplomática especial” (en irónica analogía con la denominación oficial de la guerra, “Operación militar especial”) que es como se referían en Moscú a la negociación “empresarial” del Kremlin con Trump encabezada por el amigo empresario de Putin Kiril Dmitriev, que dejó apartado, y enfadado, al ministro de exteriores Sergei Lavrov y a su equipo".