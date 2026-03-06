Más que una guerra regional

Según un informe iraní de daños del jueves por la noche, 40 centros sanitarios, 11 hospitales, 2 escuelas, 20 centros educativos, 3 estadios deportivos y uso intensivo de la inteligencia artificial, como sugiere el bombardeo de un parque llamado “de la policía” en Teherán. Una lección para el mundo: si no tienes la bomba, házte con ella rápido. Corea del Norte tenía razón. Yugoslavia, Irak, Libia, Siria y ahora Irán, fueron atacados por carecer de ella. Lo mejor para China es no hacer nada: dejar que el adversario se hunda por si solo...