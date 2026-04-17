Más eficiente y con menor impacto ambiental: cómo el plasma frío puede transformar gas natural en metanol

Un equipo de químicos de Northwestern University desarrolló un método para producir metanol a partir de gas natural mediante pequeños estallidos de plasma, equivalentes a “rayos embotellados”. Este avance permitiría obtener un combustible líquido de manera más limpia y eficiente, con el potencial de transformar la industria energética y química global al prescindir del uso de altas temperaturas y presiones elevadas.

Los especialistas consiguieron, bajo condiciones optimizadas con la adición de argón, una selectividad de metanol del 96,8% en el