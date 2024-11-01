Más cerca de una «vacuna universal»: crean un spray nasal que protege contra virus, bacterias y alergias

Un equipo de la Universidad de Stanford ha presentado en 'Science' un avance que podría cambiar la medicina preventiva: una «vacuna universal» capaz de proteger simultáneamente contra virus, bacterias e incluso alérgenos. La fórmula administrada por vía intranasal, en ensayos con ratones, ha demostrado una eficacia asombrosa. A diferencia de vacunas actuales, esta no imita a un virus específico, sino que replica las señales que las células T envían a las células del sistema innato. El equipo espera que esté disponible para humanos en 5 o 7 años