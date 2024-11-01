edición general
5 meneos
19 clics
Más cerca de una «vacuna universal»: crean un spray nasal que protege contra virus, bacterias y alergias

Más cerca de una «vacuna universal»: crean un spray nasal que protege contra virus, bacterias y alergias

Un equipo de la Universidad de Stanford ha presentado en 'Science' un avance que podría cambiar la medicina preventiva: una «vacuna universal» capaz de proteger simultáneamente contra virus, bacterias e incluso alérgenos. La fórmula administrada por vía intranasal, en ensayos con ratones, ha demostrado una eficacia asombrosa. A diferencia de vacunas actuales, esta no imita a un virus específico, sino que replica las señales que las células T envían a las células del sistema innato. El equipo espera que esté disponible para humanos en 5 o 7 años

| etiquetas: vacuna , stanford , bali pulendran
4 1 0 K 43 ciencia
7 comentarios
4 1 0 K 43 ciencia
wildseven23 #1 wildseven23
Traducción: busco financiación.
0 K 12
ur_quan_master #6 ur_quan_master *
#1 que pongan una casilla en la renta para ciencia y quiten las de la Iglesia y las de la Casa Real. :troll:

#4 para que cuando las ranas (transgenicas) críen pelo
0 K 12
Ne0 #2 Ne0
#1 Mejor en esto que en toros
0 K 9
#7 Eukherio *
#1 Al menos es una universidad, que generalmente estas noticias son de startups con productos milagrosos que solo necesitan un "poco más" de dinero.
0 K 8
elmileniarismovaallegar #3 elmileniarismovaallegar
Pero, llevan grafeno?...
0 K 6
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
#3 Lo que no llevará es MMS/dióxido de cloro.
Magufos camelando pegarle a la lejía desde 2006. :-P
0 K 10
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
¿¡Y la calvicie para cuando!?
0 K 12

menéame