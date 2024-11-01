edición general
Más cerca de convertir plantas y árboles en lámparas y farolas

Científicos chinos han inyectado partículas de fósforo "luminiscentes" para crear las primeras plantas que brillan en la oscuridad, con luminiscencia azul, verde, roja y azul violeta.

En un artículo publicado en la revista Matter investigadores crearon suculentas (plantas que tienen tejidos horribles y carnosos para almacenar agua) que brillan en la oscuridad y se recargan con la luz solar. Inyectadas con compuestos emisores de luz, las plantas pueden brillar en varios colores y rivalizar con una pequeña luz nocturna

Postmeteo #1 Postmeteo
Llevamos leyendo de ratones luminis entes, medusas luminiscentes y similares 3 decadas y nada
Benzo #2 Benzo *
Abrazaplantas!
zuul #3 zuul
Plantas suculentas con tejidos horribles?
Quien coño ha escrito esto? Un vegano bipolar?
victorjba #4 victorjba
En las ciudades gobernadas por el PP no le veo mucho futuro al tema xD
