Más allá del tabú: Tres Falsos Mitos del trabajo sexual en España

Más allá del tabú: Tres Falsos Mitos del trabajo sexual en España  

Derribamos los tres grandes bulos que distorsionan la realidad del trabajo sexual en España: * ¿el 90% están forzadas? * ¿España es el mayor consumidor de Europa? Con datos y análisis, desmentimos estas ideas para revelar la verdad.

#1 Leon_Bocanegra *
Spam :troll:
ChatGPT #3 ChatGPT
#1 hace unas semanas entré al canal ese,
Los vídeos tenían sobre 300 reproducciones cada uno, la semana pasada entré otra vez, 300…
Le está saliendo bien la campaña, supongo que será gratis por ser amiga, o hay dinero público detrás, si no, no lo entiendo
#6 ombresaco *
#3 lo mismo hice yo. Pero mi pensamiento fue: La publicidad en meneame es ridiculamente barata, o tremendamene ineficaz
ChatGPT #7 ChatGPT *
#6 supongo que las dos cosas van de la mano xD
Supercinexin #4 Supercinexin
El tono del vídeo es bastante insoportable, preferiría leerlo,.pero se ve que lo de leer ya no se lleva y ahora tienes que tragarte vídeos enteros en ese formato de fotogramas recortados.

Lo del "dato del 90%", en mi opinión insiste muchísimo en ese fragmento de mujeres que han sido secuestradas por mafias y obligadas a prostituirse a la fuerza. Evidentemente, esas son una minoría de prostitutas. Pero es que de lo que se habla en ese "dato del 90%" no es exclusivamente de…   » ver todo el comentario
#2 BurraPeideira_
Si la guardia civil dice que el 90% de las prostitutas ejercen en contra de su voluntad menuda mierda de trabajo policial.
Verse forzado por las circunstancias es muy distinto a ejercer de forma forzada. No son matices del lenguaje.
Si ya empieza diciendo que la mayoría de la gente piensa que ese dato es correcto es que vive en Narnia, paso de perder el tiempo viéndolo entero.
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#2 el 90% de cajeras del super...
