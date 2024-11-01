Más allá de Netanyahu: ¿qué otros altos cargos israelíes han sido señalados como responsables del genocidio?

Quien no los conocía antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 aprendió sus nombres después de dos años de genocidio en Gaza. Son Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, ex ministro de Defensa. Ambos están siendo investigados desde mayo de 2024 por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por haber cometido presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Junto a ellos, el fiscal de la CPI anunció que estaba investigando a Yahya Sinwar, Mohamed Diab Ibrahim Al Masri e Ismail Haniyeh.
