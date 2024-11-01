Más allá de Minneapolis: los otros crímenes del ICE, la nueva policía política de Trump

El asesinato de Renee Nicole Good en Minneapolis a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) ha provocado una oleada de indignación por todo el país. Las imágenes del momento en que la mujer de 37 años recibe tres disparos fatales mientras estaba maniobrando con el coche han inundado las redes esta semana. Aunque se ve cómo la mujer estaba girando la rueda derecha de su coche para alejarse de los agentes, la Administración ha defendido la actuación diciendo que fue en defensa propia. El v