Más allá del alquiler y el salario: por qué la extrema derecha se combate también en el terreno del sentido común

A menudo se repite, casi como un mantra tranquilizador, que el auge de la extrema derecha es un fenómeno coyuntural que se revertirá en cuanto mejoren las condiciones materiales de vida de las clases populares y, muy especialmente, de la gente joven. Sin embargo, esta explicación, aun siendo parcialmente cierta, resulta profundamente insuficiente.
| etiquetas: condiciones vida , materialismo , marx , extrema derecha , hegemonía
El manido recuso a los extremismos y su impulso en los medios, es resultado de un sistema económico fallido, del que los propios medios son pilar imprescindible. Sin unos medios libres de los tentáculos del poder económico, y sin una capacidad de hacer llegar un mensaje racional a la opinión pública, la batalla del sentido común está perdida.