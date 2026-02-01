edición general
Más de 800 identificados y 32 detenidos en una nueva redada nocturna en La Cubierta de Leganés

La Policía Nacional y Policía Local han trabajado conjuntamente en esta nueva redada en los bares de copas de La Cubierta de Leganés

1 comentarios
#1 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
