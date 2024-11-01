Más de 60 niños infectados en un brote de sarampión en el norte de Londres [Ing]

Según se ha informado, más de 60 niños han sido infectados por un brote de sarampión en el norte de Londres. Siete escuelas y una guardería de Enfield notificaron los casos, y algunos niños fueron tratados en el hospital, según el Sunday Times. Existe la preocupación de que el brote esté relacionado con los bajos niveles de vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubéola (vacuna Triple Vírica) en la capital. Por cada persona infectada, el sarampión puede contagiarse a hasta 18 personas no vacunadas.