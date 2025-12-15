edición general
Más de 60 enfermos esperando cama hasta cuatro días: SATSE denuncia el "colapso" en el Hospital General

Más de sesenta pacientes esperan habitación en las Urgencias de un hospital "permanentemente desbordado". El sindicato de enfermería SATSE ha denunciado la situación "crítica" que vive el servicio de urgencias del Hospital General de València, convertido, dicen, en un espacio más que saturado. En estos momentos, 42 pacientes permanecen ingresados en Urgencias, sin habitación asignada, uno de ellos hasta cuatro días, como consecuencia de la falta de habitaciones, la insuficiencia de espacios y las continuas obras que limitan aún más la capacidad

Esto sí que debería ser considerado delito.
