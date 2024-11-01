Más de 500 médicos dejan Andalucía cada año en busca de mejores condiciones: a Moreno le faltan ahora 65 radiólogos

La crisis de los cribados de cáncer de mama ha revelado los jirones en el tejido del sistema público de salud en Andalucía. El presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), ha cesado como consecuencia de los fallos a su consejera de Salud, Rocío Hernández, y ha colocado en el cargo a su lugarteniente principal, el consejero de Presidencia Antonio Sanz, con la idea de lanzar un mensaje político: la sanidad es una prioridad.