Más de 5.000 personas se movilizan en el Festival de Venecia para condenar el genocidio en Gaza: “No queremos ser cómplices de esta masacre”

Más de 5.000 personas, según los organizadores, se han manifestado en el Lido de Venecia, la isla donde se celebra el Festival de Cine que este sábado llegaba a su cuarta jornada, para condenar el genocido en Gaza y para pedir que el certamen se posicione y denuncie públicamente las atrocidades cometidas por Israel. El acto, que ha traído gente de localidades cercanas que se han acercado hasta el Lido, ha partido desde la estación de vaporetto de Santa Maria Elisabetta y ha llegado hasta el control policial en las inmediaciones del certamen.