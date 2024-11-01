Más de 4000 embriones de fecundación in vitro destruidos en un bombardeo en el centro de fertilidad más grande de Gaza [EN]

Una sola explosión provocada por un bombardeo israelí en diciembre destruyó más de 5000 muestras en la clínica de fecundación in vitro más grande y antigua de Gaza, según el director del centro médico. Se perdieron aproximadamente 4000 embriones y otros 1000 especímenes de esperma y óvulos no fecundados almacenados en el centro Al Basma de la ciudad de Gaza, según declaró a ABC News el Dr. Bahaeldeen Ghalayini, fundador y director de la clínica. Entre ellos se encontraban los embriones de Najwa Abu Hamada, de 45 años.