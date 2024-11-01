edición general
23 meneos
50 clics
Más de 400 músicos, grupos y discográficas piden que sus discos no se escuchen en Israel mediante ‘streaming’

Más de 400 músicos, grupos y discográficas piden que sus discos no se escuchen en Israel mediante ‘streaming’

La iniciativa No Music for Genocide bloquea geográficamente y retira la música de más de 400 artistas en Israel. Massive Attack anuncia que se suma a la campaña y que, además, quita sus discos de Spot

| etiquetas: israel , música , streaming
19 4 1 K 258 actualidad
1 comentarios
19 4 1 K 258 actualidad
Apotropeo #1 Apotropeo
Pues si les quitas la música, que amansa a las fieras, no me puedo imaginar a esos energúmenos desatados
0 K 8

menéame