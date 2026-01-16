Más de 32.700 personas murieron en las listas de espera de la dependencia en 2025 en España

Más de 32.700 personas murieron esperando una resolución del sistema de la dependencia en 2025, según el Observatorio Estatal para la Dependencia, que eleva la lista de espera hasta 258.167 personas, de las cuales 109.260 están pendientes de una valoración y 148.907, de prestaciones y servicios que tienen reconocidos. “Casi dos de cada tres personas fallecidas residían en Cataluña (9.116), Andalucía (6.995), Comunidad Valenciana (3.103) o Canarias (2.202)” detallan los profesionales de los servicios sociales.