Más de 3.000 mariquitas refuerzan el control biológico de plagas en los Huertos de Ocio de Murcia

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha asistido a la suelta de cerca de 200 mariquitas en las parcelas destinadas a huertos de ocio en el Molino del Amor, que se han realizado a primera hora de la mañana cuando la temperatura es más baja, favoreciendo que estén menos activas y se depositen sobre las plantas