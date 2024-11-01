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Más de 3.000 mariquitas refuerzan el control biológico de plagas en los Huertos de Ocio de Murcia

Más de 3.000 mariquitas refuerzan el control biológico de plagas en los Huertos de Ocio de Murcia

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha asistido a la suelta de cerca de 200 mariquitas en las parcelas destinadas a huertos de ocio en el Molino del Amor, que se han realizado a primera hora de la mañana cuando la temperatura es más baja, favoreciendo que estén menos activas y se depositen sobre las plantas

| etiquetas: mariquitas , murcia , huertos de ocio
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8 comentarios
12 3 0 K 108 actualidad
Apotropeo #2 Apotropeo
mariquitas ... de ocio en el Molino del Amor.
Cada día me divierten más las noticias.
6 K 73
#3 dsj
#2 eso sí que es retorcer las palabras de una noticia xD xD xD
Te veo haciendo carrera de periodista.
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winstonsmithh #4 winstonsmithh
#2 No sólo eso, alguien tuvo que llevarlas al huerto
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josde #8 josde
No me parecen muchas mariquitas o el huerto no es muy grande.
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#7 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#6 La mariquitas depredan pulgones, saben lidiar con las hormigas, y si se ponen muy pesadas vuelan a otra rama u otra planta. Y si hay muchas hormigas, puede que aparezcan arañas especialistas en comer hormigas, que las diezmen. Y dejen trabajar a las mariquitas.
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#1 Tunguska08Chelyabinsk13
¿Pero hay pulgones? si no, se irán volando a otra parte. {0x1f41e}
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#6 Aaaa3
#1 y en caso de que haya, ¿Son ganado de las hormigas? Si la respuesta es afirmativa pobres mariquitas.
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#5 laruladelnorte
Para su traslado, las mariquitas se han dispuesto sobre tiras de papel junto con dados de azúcar, introducidas en botes diseñados específicamente para su transporte por profesionales especializados. Posteriormente, se han distribuido en pequeñas colonias sobre las plantas, favoreciendo su adaptación al entorno y su eficacia en el control de plagas.

Las han tratado con mucho mimo, me encantan las mariquitas . :-* :-* :-*
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menéame