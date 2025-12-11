Más de 2300 golden retrievers se reunieron en los Bosques de Palermo: las más tiernas imágenes  

A kilómetros de distancia se oían los más de 2300 perros de la raza Golden Retriever que se dieron cita en los últimos días en los Bosques de Palermo para batir un récord mundial. Los nenes que paseaban por el parque de Palermo no podían creer la cantidad de perros iguales que se veían delante de sus ojos, dispuestos a ser acariciados por todos gracias a su carácter tranquilo y pacífico. En total se juntaron 2397 perros de la misma raza, pero el récord no fue oficial, por lo que no fue homologado por la Organización Guinness.