edición general
15 meneos
12 clics
Más de 200 antiguos embajadores y altos cargos de la UE reclaman suspender el acuerdo comercial con Israel por Gaza

Más de 200 antiguos embajadores y altos cargos de la UE reclaman suspender el acuerdo comercial con Israel por Gaza

Un total de 209 ex altos diplomáticos de la UE y los países miembros (antiguos embajadores y altos funcionarios) han suscrito una carta en la que reclaman acciones contra Israel por “las represalias injustificadas y espantosas violaciones del derecho humanitario y los derechos humanos cometidas a diario contra el pueblo palestino”. La misiva da seguimiento a una anterior de julio, en la que 34 diplomáticos exigían una serie de medidas, entre las que figuraban el fin del comercio de armas y la suspensión de todos los acuerdos comerciales.

| etiquetas: israel , gaza , ue , altos cargos , acuerdo , suspender
14 1 0 K 183 actualidad
2 comentarios
14 1 0 K 183 actualidad
#1 Pitchford
A ver si por lo menos se ponen de acuerdo todos los países menos Alemania y la dejan más sola que la una en su apoyo a los sionistas.
2 K 42
Asimismov #2 Asimismov
#1 y Hungría, que los magiares reciben a Netanyahu con honores de Jefe de Estado.
1 K 23

menéame