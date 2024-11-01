·
2024-11-01
Más de 123.000 clientes del BBVA se abrieron cuenta con Banco Sabadell en el último año pese a la incertidumbre por la OPA fallida
La cifra más que duplica las altas registradas en la dirección inversa, esto es, los usuarios del Sabadell que se hicieron clientes de BBVA a lo largo del último año
|
etiquetas
:
opa
,
bancos
,
sabadell
,
bbva
#5
pepel
Villarejo, infórmanos.
0
K
20
#1
YSiguesLeyendo
*
a ver, al listillo que manda en el BBVA lo han tirado ya por la ventana del piso más alto? no?... una cosa es que sólo 1 de cada 4 de tus accionistas te compren la moto de la OPA pero lo que no tiene pase es que más de 100.000 de tus clientes salgan espantados y se vayan justo al banco que quieres absorber... es de inútiles!
0
K
15
#2
Pertinax
*
#1
Yo soy de letras, pero no explican si esos clientes se han dado de baja en el BBVA. Que va a ser que no, porque 100.000 clientes
cantarían un poco
.
Lo mismo querían pillar cacho con la cuenta del Sabadell de algún modo, manteniendo la del BBVA.
0
K
12
#4
ChatGPT
*
#2
estadísticas que quieren decir, pero no dicen nada, hay mil escenarios. Yo soy cliente del BBVA de toda la vida, pero hace poco me daban mejores condiciones de hipoteca en el Sabadell, y abrí cuenta. Tiene algo que ver la opa? No. Se me pasó por la cabeza? Pues tampoco, qué más da la opa futura en el día a día ?
Hace poco abrí en el Santander, igual estos interpretan que estoy escapando de la opa….
0
K
10
#3
pepel
#1
Pudo ser para influir en la junta de accionistas, o para informarse de todos los pormenores de la oposición a la OPA.
0
K
20
#6
dclunedo
Aquí el Banco de España comerciando con los datos de los usuarios de BBVA y Sabadell (en este caso ya que lo hacen con todos) y nadie se rasga las vestiduras, es más, ni pestañeamos ya....
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
