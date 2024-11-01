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Más de 100 vuelos y 13.000 km recorridos: un avión eléctrico completa con éxito 4 meses de pruebas con 20 toneladas de carga simulada

Un avión ha recorrido 13.000 kilómetros y visitado 12 aeropuertos con éxito. La prueba deja una pista clara sobre cuánto cuesta la energía eléctrica en el aire.

| etiquetas: avión , eléctrico , energía
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1 comentarios
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#1 harverto
Y luego se descubre que Trump es dueño de la empresa que fabrica las mejores baterías del mundo.
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menéame