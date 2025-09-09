Más de 100 cristianos asesinados en el Congo

Habían acudido para rendir homenaje a uno de los miembros de su iglesia que había fallecido recientemente. A las 9 de la noche del lunes 8 de septiembre, los cristianos de la aldea de Ntoyo se reunieron en el funeral en el este de la República Democrática del Congo (país número 35 en la Lista Mundial de la Persecución 2025). Pero lo que se suponía que iba a ser una reunión pacífica de creyentes que lloraban juntos terminó en un baño de sangre cuando los militantes atacaron con armas de fuego, principalmente con machetes.