Marx y la cuestión de la prostitución

Si Marx sitúa la actividad prostitucional en el lumpenproletariado y no en el proletariado, no significa de ningún modo que condene a las prostitutas, sino al contrario, lo que condena son las actividades insalubres y perjudiciales para las mujeres, al tiempo que trata de que consigan la emancipación de la situación en la que se encuentran. Una emancipación que irá unida a la abolición mundial de la prostitución, acompañada de medidas sociales y del pleno reconocimiento de las mujeres en el mundo social del trabajo.
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Lo que hay que perseguir es la prostitución forzada.
Si una mujer quiere ganar dinero a cambio de sexo tiene todo su derecho a hacerlo.
Me sorprende que gente que dice que nadie le puede prohibir a una mujer que aborte o que está a favor de la eutanasia (yo también estoy a favor en ambos casos), esté en contra de que una mujer decida ofrecer servicios sexuales.
Es infumable lo de que nadie puede decirle a una mujer lo que puede hacer con su cuerpo cuando hablamos de aborto, pero en cambio cuando se trata de la prostitución sí que se le puede decir que no puede ofrecer servicios sexuales o, como lo llaman, vender su cuerpo a cambio de dinero.
Todo que que es inevitable, tendria que estar regulado. Sinó existe abusos y corrupcion. El prohibir, solo da mas dinero a las mafias y crea inseguridad a los consumidores y a la gente que ejerce.
La cultura y el conocimiento es la fuerza.