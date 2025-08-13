·
Martín Vizcarra a prisión preventiva. Expresidente pasa la noche en carceleta del Poder Judicial antes de ser trasladado a penal
El exmandatario (Perú) pasó la noche en la carceleta del Poder Judicial y luego fue trasladado al penal ubicado en la sede de la Diroes, donde también cumplió condena el fallecido Alberto Fujimori
perú
presidentes
cárcel
actualidad
#1
Alakrán_
Otro expresidente de Perú en la cárcel.
Dina Boluarte, calienta que te toca.
0
K
10
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
Dina Boluarte, calienta que te toca.