Martín Varsavsky tiene razón, pero la verdad habita más lejos

El capitalismo chino se legitima no en la democracia, sino en los resultados. El contrato social tácito es obediencia a cambio de prosperidad. Mientras la renta per cápita crezca y la movilidad social se mantenga, la ausencia de libertades políticas resulta, para millones de chinos, un precio asumible. Pero en Estados Unidos, donde la sanidad sigue siendo inaccesible para millones y la educación superior genera deudas impagables, cualquier giro hacia un capitalismo más autoritario corre el riesgo de agudizar brutalmente la fractura social

Harkon #1 Harkon
A ver en qué quedamos si china es capitalista o comunista que cuando las cosas son malas bien que se dice que son comunistas pero misteriosamente eso cambia a capitalismo para cuando son buenas.
#2 soberao
#1 Como con Android que no es Linux porque no es una distro GNU aunque el kernel sea Linux y Android no funcione sobre otra cosa. Para no dar los porcentajes de Android como porcentajes de uso de Linux
ummon #10 ummon
#1 Es fácil, china es: El enemigo
Casiopeo #3 Casiopeo *
La gran diferencia entre Occidente y China es que, por muy capitalista que sean ambas economias (la china es muy capitalista en el funcionamiento del 90 por ciento de los sectores economicos) las decisiones estratégicas, fundamentales, no se toman como resultado delas presiones, balances y los chantajes de las multinacionales como en Occidente, sino que se deciden por un organo politico que mira más allá de las cuentas de resultados, que tiene un plan a largo plazo y lo sigue. Esa es la gran ventaja china.
Feindesland #6 Feindesland
O sea que con China lo entendéis y con Franco no.

"El contrato social tácito es obediencia a cambio de prosperidad. Mientras la renta per cápita crezca y la movilidad social se mantenga, la ausencia de libertades políticas resulta, para millones [de chinos], un precio asumible.·

xD xD xD
Casiopeo #7 Casiopeo
#6 Como es bien sabido, a España de Franco compitió con EEUU por la hegemonia mundial.
Asimismov #9 Asimismov *
#6 pues claro, hombre, en China fusilan a los corruptos y con Franco, eran los corruptos quienes fusilaban.
Asimismov #8 Asimismov
Que Emepunto Varsavsky tenga razón en un momento dado es tan irrelevante como el caso del reloj averiado.m
Torrezzno #4 Torrezzno *
La de negativos que me han caído aquí por decir que China es capitalista. Desde que abrazaron el libre mercado totalitario han dejado de comer gatos. La realidad es tozuda, por mucho idealismo comunista el mercado es el mercado y lo abrazas o mueres
Raúl_Rattlehead #5 Raúl_Rattlehead
No sabia que este año habían adelantado el día de los inocentes.
