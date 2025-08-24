edición general
3 meneos
2 clics
Martí Olivella: "Cuando Estados Unidos no tenga la hegemonía, habrá otro juicio como los de Núremberg"

Martí Olivella: "Cuando Estados Unidos no tenga la hegemonía, habrá otro juicio como los de Núremberg"

El activista Martí Olivella reivindica la fuerza de la resistencia no violenta como única alternativa real a los conflictos armados

| etiquetas: estados unidos , nuremberg
2 1 0 K 38 actualidad
2 comentarios
2 1 0 K 38 actualidad
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
No hay cuerda para tanto criminal...
1 K 25
vicus. #1 vicus.
Pues posiblemente, empezando por lo de Hiroshima y Nagasaki..
0 K 20

menéame