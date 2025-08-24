·
Martí Olivella: "Cuando Estados Unidos no tenga la hegemonía, habrá otro juicio como los de Núremberg"
El activista Martí Olivella reivindica la fuerza de la resistencia no violenta como única alternativa real a los conflictos armados
|
etiquetas
:
estados unidos
,
nuremberg
#2
Jointhouse_Blues
No hay cuerda para tanto criminal...
1
K
25
#1
vicus.
Pues posiblemente, empezando por lo de Hiroshima y Nagasaki..
0
K
20
