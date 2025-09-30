Martha Figueroa: "Hacer teatro en Perú es una proeza"

La actriz nos habla de la vigencia de la obra 'Monólogos de la vagina'. Y señala que hay que romper los estereotipos en las producciones de ficción. En el escenario, tres actrices hablan de la sexualidad y de lo que significa ser mujer. Lo hacen desde el humor, pero también con relatos que nos recuerdan la violencia machista. “Estoy empezando a creer un poco en mí como comediante, porque está funcionando”, nos dice Martha Figueroa. En uno de los monólogos que interpreta, es una mujer que vive con culpa por haber sentido atracción una vez en su