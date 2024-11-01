edición general
Mars Bar, un antro legendario del Nueva York de los años 80 y 90

El Mars Bar era famoso por su ambiente crudo y decadente, casi inmune al paso del tiempo. Las paredes, el techo e incluso la barra estaban cubiertos de pintadas y capas de grafitis, firmas y mensajes dejados por generaciones de clientes. Un auténtico antro donde nada parecía limpiarse del todo, porque eso formaba parte de su identidad. Sus baños, en particular, alcanzaron un estatus casi mítico por su estado lamentable, al punto de ser citados con frecuencia como "los peores de Nueva York".

BastardWolf #4 BastardWolf
#3 el YaSta en los 90
BastardWolf #2 BastardWolf *
Existe en Berlin un after asi de antro, el GoldenGate. Impresiona muchisimo, sobre todo ir a los baños donde parece que pudiera pasarte cuarlquier cosa
DeporteTuit #3 DeporteTuit
#2 A mí me viene a la mente la Malasaña de los 90
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
¿Esto no era una chocolatina?
